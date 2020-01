Tesla, Facebook, Microsoft, Boeing, PayPal und McDonald's: Diese Zahlen könnten Sie erwarten

Am Mittwoch werden Anleger einen Eindruck davon bekommen, was das Flugverbot für die 737 MAX für Boeing (WKN: 850471 / ISIN: US0970231058) in finanzieller Hinsicht bedeutet. Nachbörslich wird es in Sachen US-Berichtssaison sogar noch spannender. Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014), Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) und Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) legen ihre neusten Geschäftsergebnisse vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...