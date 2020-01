Neue APIs für Webservices und Container-Technologien beschleunigen die Integration von nShieldWeb Services Option Pack HSMs für hochsichere Cloud-Umgebungen

nCipher Security, ein Unternehmen von Entrust Datacard und führender Anbieter von universellen Hardware-Sicherheitsmodulen (HSM) zum Schutz geschäftskritischer Informationen, kündigt zwei Erweiterungen für sein Portfolio an nShield Hardware-Sicherheitsmodulen (HSM) an: nShield Web Services Crypto API und nShield Container Option Pack. Die Lösungen erhöhen die Sicherheit und Kontrolle von Cloud-Umgebungen und vereinfachen die Bereitstellung von Anwendungen.

nShield Web Services Crypto API unterstützt die HSM-Bereitstellung in anspruchsvollen "Cloud-First"-Rechenzentren. Die Lösung bietet eine Cloud-freundliche REST-API zwischen nShield HSMs und Anwendungen, die kryptografische Schlüssel und Datensicherungsdienste erfordern. nShield HSMs führen eine Vielzahl von kryptographischen Funktionen aus einschließlich Schlüsselerzeugung, Verschlüsselung, Entschlüsselung, Signierung und Verifizierung. nShield Web Services Crypto API ermöglicht die nahtlose Bereitstellung von Anwendungen, unterstützt durch hochsichere und dynamisch skalierbare nShield HSMs. Kunden können für die optimale Auslastung der HSMs auch eigene Load Balancing Appliances verwenden dies vereinfacht die HSM-Bereitstellung/Konfiguration und gewährleistet die bestmögliche Nutzung des HSM-Pools.

Das nShield Container Option Pack ermöglicht den reibungslosen Betrieb von nShield HSMs innerhalb einer containerisierten Umgebung. Die Vorteile von Containern in Bezug auf Skalierung, Flexibilität und Orchestrierung erfreuen sich für zukunftsorientierte Cloud- und Unternehmensimplementierungen immer größerer Beliebtheit. Das nShield Container Option Pack ermöglicht es Entwicklern, die Vorteile von Container-Plattformen zu nutzen und gleichzeitig vom Zugang zu einem hochsicheren nShield HSM für die Verarbeitung sensibler Daten und wichtiger Materialien zu profitieren. Der Zeitaufwand für die Entwicklung und Bereitstellung sicherer containerisierter Anwendungen kann so erheblich reduziert werden. Bisher bietet kein anderer HSM-Anbieter eine vergleichbar nahtlose und einfache Integration mit Anwendungscontainern.

"Die weit verbreitete Einführung der Cloud in Unternehmen gehört zu den stärksten Antriebsfaktoren für die digitale Transformation. IDC prognostiziert, dass 70% aller neuen Geschäftsanwendungen bis 2021 in der Cloud entwickelt werden", so Peter Galvin, Chief Strategy Officer für nCipher Security. "Da Unternehmen zunehmend auf ‚Cloud-First'-Strategien setzen, verlieren sie jedoch die Kontrolle über den Aufbau ihrer Infrastruktur und den Überblick darüber, wie ihre Daten geschützt werden was zu Sicherheitsbedenken führt. Darüber hinaus arbeitet die große Mehrheit der Unternehmen in Multi-Cloud-Umgebungen, was die Bereitstellung und Verwaltung von Datensicherheitsrichtlinien und Verschlüsselungscodes zum Schutz ihrer Anwendungen und Daten zu einer Herausforderung machen kann. nCipher bietet umfassende Unterstützung für Cloud- und Datensicherheitstechnologien zur Absicherung von Multi-Cloud-Umgebungen von der Verwaltung von Cloud Bring Your Own Keys (BYOK) bis hin zu einfacher, effizienter On-Demand-Kryptographie durch nShield as a Service. Die neuen Lösungen nShield Web Services Crypto API und nShield Container Option Pack komplettieren unsere Produktpalette und helfen zudem, Entwicklungszeiten und -budgets zu verringern. Kunden von nCipher können von den Vorteilen öffentlicher, privater und hybrider Cloud-Umgebungen profitieren, ohne die Kontrolle über ihre Schlüssel oder ihre Daten zu verlieren."

Das Portfolio an nShield HSM von nCipher beinhaltet darüber hinaus folgende Lösungen für "Cloud-First"-Strategien:

nShield as a Service

Eine abonnementbasierte Lösung, die Entwicklern und IT-Abteilungen einen effizienten Zugriff auf dedizierte, cloudbasierte nShield Connect-HSMs bietet. Unternehmen können so auf cloudzentrierte Ansätze migrieren und gleichzeitig die für geschäftskritische Anwendungen erforderlichen strengen Sicherheitskontrollen einhalten. Der Service geht mit den sich ändernden Präferenzen von Unternehmen für Betriebs- anstelle von Kapitalausgaben einher, passt sich an moderne Entwicklungsabläufe an und verringert die Zeit für sicherheitsbezogene Wartungs- und Kontrollaufgaben.

Bring Your Own Key

In Verbindung mit nShield HSMs lassen sich in Cloud-Umgebungen auch Bring Your Own Keys (BYOK)-Ansätze realisieren unabhängig ob Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) oder Microsoft Azure zum Einsatz kommen.

Mit den hochsicheren nShield HSMs können Kunden uneingeschränkt von der Flexibilität und Wirtschaftlichkeit von Cloud-Diensten profitieren und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Schlüsselverwaltung erhöhen.

nCipher Security und Entrust Datacard werden auf der RSA-Konferenz 2020 ausstellen. Besucher erfahren an Stand S-2139, wie die kryptografischen Lösungen von nCipher vor den heutigen Sicherheits-Bedrohungen für geschäftskritische Anwendungen schützen und die Einhaltung von Vorschriften ermöglichen.

