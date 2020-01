Die Aktienmärkte sind nach den starken Verlusten zum Wochenauftakt am gestrigen Dienstag wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückgekehrt. Die aktuelle Quartalsberichtssaison läuft noch immer auf Hochtouren und liefert den Märkten frische, bislang mehrheitlich positive Impulse. Noch heute (Mittwoch, 29.01.) wird mit Tesla ein Unternehmen seine Quartalszahlen veröffentlichen, dessen Aktie in den letzten Wochen nur eine Richtung kannte. Mit der Bekanntgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...