Nach dem schwachen Wochenaufakt standen die Zeichen gestern auf Erholung. Beiderseits des Atlantiks starteten die Indizes mit Aufschlägen in den Handel. Nicht nur in Frankfurt auch an der Wall Street legten die großen Indizes kräftig zu. Unterm Strich blieb es zum Handelsende bei einem Plus von über ein Prozent. Der Dax versucht die positive Vorgabe aufzunehmen. Die Indikation von Lang und Schwarz notiert 30 Minuten vor Handelsstart 20 Punkte im Plus. Ebbt die Angst vor dem Coronavirus schon wieder ab?

ISIN: DE0008469008, DE0005313506, DE0007164600

