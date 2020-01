Hannover (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die Banco de Mexico noch kurz vor Weihnachten die vierte Zinssenkung in 2019 auf nun 7,25% vorgenommen, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die konjunkturellen Entwicklungen hätten diese Schritte erforderlich gemacht, ein relativ stabiler Mexikanischer Peso (MXN) habe es der mexikanischen Notenbank dann auch erlaubt zu handeln. Dass Banxico in den kommenden Monaten nun abwarten werde, sei aber aus derzeitiger Sicht eher unwahrscheinlich. Vielmehr dürfte sie - solange sich der Peso stabil präsentiere und die Konjunktur schwächele - weiter eine zunehmend expansivere Geldpolitik verfolgen. ...

