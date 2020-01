Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar wenig verändert tendiert. Gegen 9.00 Uhr stand er bei 1,1003 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs am Dienstagnachmittag mit 1,1005 Dollar festgelegt. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1020 Dollar notiert.Die Analysten der Helaba sehen beim Euro ein "intaktes Abwärtsszenario". Das technische ...

