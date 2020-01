Die Daimler (WKN: 710000)-Aktie fällt und fällt. Seit dem Hoch Anfang 2015 hat sie bereits über 54 % an Wert verloren (27.01.2020). Die Tesla (WKN: A1CX3T)-Aktie hingegen konnte innerhalb der letzten fünf Jahre etwa 180 % zulegen (27.01.2020). Die Kursentwicklungen stehen sinnbildlich für die aktuelle Situation in der Autoindustrie. Während sich die traditionellen Unternehmen mit dem Umstieg auf Elektroautos schwertun, ziehen die Revolutionäre an ihnen vorbei. Es spricht einiges dafür, dass diese ...

