FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONE CORP.(NEW) B O.N. KC4 FI0009013403
AB/FROM ONWARDS 29.01.2020 09:03 CET
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KONE CORP.(NEW) B O.N. KC4 FI0009013403
AB/FROM ONWARDS 29.01.2020 09:03 CET
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