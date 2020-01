Die Banken sind als Finanzierungspartner "wackeliger" als noch vor einem Jahr, meint der Finanzierungsberater Christian Groschupp von Dr. Wieselhuber & Partner. Vor allem auf "gefährliche Cocktail-Finanzierungen" müssten CFOs jetzt ein Auge haben, rät er - und außerdem "die Covenants überprüfen". Was Cocktail-Finanzierungen sind, woran CFOs erkennen, dass in ihrem Bankenkonsortium Gefahr in Verzug ist und in welchen Fällen ein "Ringfencing" in der Konzernfinanzierung dringend angeraten ist - Groschupp füllt hier bei FINANCE-TV die zweite Hälfte unseres "Erste-Hilfe-Koffers für CFOs".