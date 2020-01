Kurz und bündig entschied Premier Johnson, dass Huawei an den Ausschreibungen für das 5G-Netz beteiligt werden darf. Heute schließt sich die EU voraussichtlich an. Mut ist gefragt und die Londoner Entscheidung ist ein Vorbild dafür, wie London ab Montag sehr selbstständig und sehr selbstbewusst seine eigenen wirtschaftspolitischen Entscheidungen trifft. Komplett unabhängig von allen EU-Regeln.



Ihre Bernecker Redaktion /www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.