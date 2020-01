Kurzfristig massiv überverkauft, negative Meldungen schlagen nicht mehr durch - so muss es sein, wenn man Aktien am Boden aufsammeln will. Varta unter 80, Lufthansa unter 14 Euro. Die gleiche Nummer ist Conti, an die Ihr Euch mutig mit der WKN CU898C, einem Turbo-Bull, anhängt. Beim DAX sollte man oberhalb der 13.300 nochmal eine Absicherung einziehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...