BAD VILBEL (dpa-AFX) - Der Arzneihersteller Stada beruft einen neuen Finanzvorstand. Wolfgang Ollig folge zum 1. Februar auf den amtierenden Finanzchef Mark Keatley, teilte der Konzern am Mittwoch in Bad Vilbel mit. Dieser habe sich "aus persönlichen Gründen" entschieden, sein Amt niederzulegen. Keatley war im Jahr 2017 zu Stada gekommen, als die Finanzinvestoren Bain und Cinven den Grippostad-Hersteller übernommen hatten.



Der promovierte Betriebswirt Ollig war zuletzt beim Hörgeräte-Hersteller WSA tätig. Zuvor war er lange Zeit Finanzvorstand von Hella und trug dort dazu bei, den Autozulieferer an die Börse zu bringen./als/DP/jha

