Ismaning (ots) - Ist Fasten gesund? Ja, findet eine große Mehrheit der Deutschen. In einer aktuellen Forsa-Umfrage[1] sagten fast zwei Drittel der Teilnehmer, Fasten sei gesundheitlich "sinnvoll" oder "sehr sinnvoll". Und damit haben sie Recht: Viele Studien belegen die positiven Effekte längerer Esspausen - unter anderem sinkt der Blutzuckerspiegel, die Cholesterinwerte bessern sich. Wer richtig fasten will, braucht einen Plan: In der neuen Broschüre "Die Basica Fasten-Kur" erfahren Sie, wie eine 14-tägige Fastenkur abläuft und gelingt.Fasten ist cool. Der bewusste Verzicht aufs Essen liegt voll im Trend, besonders bei jungen Menschen: Für 39 Prozent der 18- bis 29-Jährigen ist Fasten "sehr sinnvoll", weitere 42 Prozent halten es für "sinnvoll" [1] . Die Generation Z knüpft damit an eine lange Tradition an. Schon in der Antike fasteten die Spartaner, um neue Kraft zu schöpfen.Im Anschluss bringt eine Fastenkur frische Energie. Viele Fastende berichten, dass sie sich fitter und leistungsfähiger fühlen.Erfolg mit der Fasten-Kur von BasicaBeim Fasten wird Fett abgebaut. Dadurch entstehen allerdings sogenannte Ketosäuren. Sie fördern eine Übersäuerung mit Symptomen wie Müdigkeit oder verminderte Leistungsfähigkeit. Deshalb ist es wichtig, beim Fasten auf den Säure-Basen-Ausgleich zu achten und ausreichend basische Mineralstoffe zuzuführen. Die basischen Mineralstoffe in Basica Vital pur neutralisieren überschüssige Säuren. Das Basenpulver Basica Vital pur enthält die reinen basischen Mineralstoffe - ohne jegliche Zusatzstoffe.Damit Ihre Fastenkur zum Erfolg führt, brauchen Sie einen guten Plan. Basica unterstützt Sie mit der neuen Broschüre "Die Basica Fasten-Kur". Sie enthält den detaillierten Plan für eine 14-tägige Fastenkur. Der Fastenplan ist in drei Abschnitte gegliedert: Entlastungstage, Fastentage und Kostaufbautage. Für jeden Tag finden Sie konkrete Tipps und praktische Rezepte zu allen Mahlzeiten. Die Broschüre ist kostenlos erhältlich bei Protina Pharm. GmbH, 85737 Ismaning, Tel.: 089-99 65 53-137, Fax: 089-99 65 53-888, info@basica.de oder einfach unter www.basica.com (http://www.basica.com) herunterladen.Ideal zum Fasten: Basica Vital purBasica Vital pur enthält reine, basische Mineralstoffe und Spurenelemente. Das geschmacksneutrale Pulver kann problemlos in Speisen eingerührt und in Getränken aufgelöst werden. Der praktische Portionsbeutel ermöglicht eine genau passende Dosierung. Basica Vital pur ist auch für Veganer geeignet.Die Vorteile von Basica Vital pur auf einen Blick:- reine, basische Mineralstoffe - ohne Zusatzstoffe- 100 Prozent organische Mineralverbindungen- für Veganer geeignet- zum Auflösen in Wasser oder Saft- zum Einrühren in warme oder kalte Speisen- laktosefrei und glutenfrei- ohne Zucker, Aromastoffe, Süßstoffe, Jod und Eisen- ohne Geschmack- in praktischen Portionsbeuteln (Sticks) für einfache Dosierung. [1] Repräsentative Bevölkerungsbefragung durch Forsa im Auftrag der DAK-Gesundheit, 11. bis 13. Februar 2019, 1.046 Befragte