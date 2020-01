AMSTERDAM (dpa-afx) - Aktien von KPN haben am Mittwoch mit deutlichen Verlusten auf die Zahlen für das vierte Quartal reagiert. Die Aktie der niederländischen Telekomgesellschaft sackte um 5,3 Prozent ab und fiel damit in den Bereich der Vorjahrestiefs.



Analyst Simon Coles von Barclays verwies in einem Kommentar auf den starken Einfluss der jüngsten Teilverkäufe. Bereinigt um diese hätte der Umsatz um zwei, der operative Gewinn um ein Prozent unter den Erwartungen gelegen. Die operative Entwicklung habe insgesamt der des Vorquartals entsprochen. Positiv sei, dass das Unternehmen an seinen mittelfristigen Zielen festhalte. Auch die Dividendenrendite sei attraktiv./mf/fba

KPN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de