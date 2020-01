Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Geldern (pta009/29.01.2020/10:30) - Die im niederrheinischen Geldern ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) wurde im Jahr 2009 als unabhängiges Handelshaus von CO2 - Emissionsrechten unter dem Namen Advantag GmbH gegründet. Ein weiterer nachhaltiger Geschäftsbereich ist die Tätigkeit als eines von lediglich 15 in Deutschland akkreditierten Mikrofinanzinstituten (MFI), welchen die Tochtergesellschaft Auximio AG wahrnimmt. Am 31.10.2019 hat die Hauptversammlung die Änderung des Namens auf IGP Advantag AG sowie die Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Verwaltung, die Entwicklung und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken beschlossen.



Im Geschäftsjahr 2019 ist es gelungen, nochmals mehr Zertifikate als im Vorjahr zu handeln, woraus ebenfalls eine positive Entwicklung bei den Umsatzerlösen resultierte. Hierbei konnte Vorstand Raik Oliver Heinzelmann einen höheren Bedarf von Bestands- und Neukunden erkennen, da die kostenlose Zuteilung für das Jahr 2019 weiterhin linear gesunken ist.



Der Konzernumsatz konnte im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 19% um EUR 1.450.566,55 auf insgesamt EUR 9.020.690,04 (VJ: EUR 7.570.123,49) gesteigert werden. Auch wenn der Umsatzanstieg nicht mehr so stark ausgefallen ist, wie 2018 gegenüber 2017, sieht Vorstand Heinzelmann dies als eine Bestätigung des positiven Trends.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr handelte die operative Tochtergesellschaft Advantag Services GmbH insgesamt 547.253 (VJ: 481.334) Emissionszertifikate, was einem Anstieg um 14% entspricht. Im Einzelnen wurden 458.694 EUA* (VJ: 438.394)), 80.081 CER* (VJ: 41.381), 7.813 VER* (VJ: 1.559) sowie 665 HKN* (VJ: 0) gehandelt. VER sind freiwillige Kompensationszertifikate von Unternehmen und Privatpersonen.



Im vergangenen Geschäftsjahr wurden insgesamt 58 Mikrokredite (VJ: 52) vergeben, was einem leichten Anstieg um 12% entspricht. Das gesamte Kreditvolumen des vergangenen Geschäftsjahres erhöhte sich um 22% auf TEUR 539 (VJ: TEUR 443). Bislang hat die Auximio AG bereits annähernd drei Millionen Euro an Mikrokrediten bearbeitet. Dabei erhöhte sich das durchschnittliche Volumen pro Mikrokredit im Jahr 2019 von EUR 8.519 um 9% auf EUR 9.293.



Derzeit arbeitet die IGP Advantag Group an der Aufstellung der Einzelabschlüsse sowie am Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019. Die Jahresabschlussprüfung beginnt im Februar, weshalb die Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschluss sowie des Einzelabschlusses für März 2020 vorgesehen ist.



Am morgigen Tag findet die außerordentliche Hauptversammlung der IGP Advantag AG statt, welche über eine Kapitalerhöhung gegen Sach- und Bareinlagen Beschluss fassen wird. Hierbei soll die IGP Ingenieur AG, Berlin, sowie die IGP Projekt GmbH, ebenfalls Berlin, in die IGP Advantag AG als Sacheinlage zu jeweils 100% eingebracht werden und das Grundkapital um EUR 26.446.280,00 durch Ausgabe von 26.446.280 Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,00 erhöht werden. Darauf aufbauend wird über eine anschließende Barkapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts der Teilnehmer der Sachkapitalerhöhung in Höhe von 5.940.375 Aktien beschlossen. Beide Kapitalmaßnahmen haben einen Ausgabekurs in Höhe von jeweils EUR 1,21 je Aktie. Der Vorstand erachtet die morgen zur Beschlussfassung anstehenden Kapitalmaßnahmen als sinnvolle Möglichkeit zur Erweiterung des Geschäftsfelds und zur Stabilisierung der finanziellen Lage der Gesellschaft.



* EUA (EU-Emissionsberechtigungen, European Allowances), CER (zertifizierte Emissionsreduktionen gemäß Kyoto-Protokoll), VER (Verified Emission Reduction/ Zertifikate zur freiwilligen Kompensation), HKN (Herkunftsnachweise für Grünstrom). Über die IGP Advantag AG: Die im niederrheinischen Geldern ansässige IGP Advantag AG ist einer der führenden deutschen Spezialisten im Bereich des CO2 - Emissionshandels und Mitglied an verschiedenen Energie- und Klimabörsen. Zu den Handelspartnern der Gesellschaft zählen Intermediäre, Autoproduzenten, Fluggesellschaften, Energieerzeuger. Das europäische Emissionshandelssystem verpflichtet die Betreiber von ca. 13.000 europäischen Anlagen zur Abgabe von Emissionszertifikaten, welche jeweils den Wert einer Tonne CO2 verbriefen. Emissionshandelsunternehmen sind aufgrund ihrer Handelsaktivitäten somit eine wichtige Schnittstelle zwischen den Unternehmen, um die Reduzierung der Treibhausgasemissionen gemäß dem Kyoto - Protokoll umzusetzen. Zum IGP Advantag - Konzern gehören die beiden Tochtergesellschaften Advantag Services GmbH (Emissionshandel) sowie die Auximio AG (Mikrofinanzinstitut).



Im europäischen Emissionshandel, welcher den Ausstoß von industriellen Treibhausgasen in den kommenden Jahrzehnten signifikant reduzieren soll, verbrieft jedes Emissionszertifikat das Recht des Ausstoßes einer Tonne CO2 oder deren Äquivalent an anderen Treibhausgasen im verpflichtenden europäischen Emissionshandel. Die Anzahl der an diese Anlagenbetreiber kostenlos zugeteilten Zertifikate sinkt (von Ausnahmen abgesehen) linear von 85% (2013) bis auf 30% im Jahr 2020. Advantag hat die Erfahrung im Handel von mehr als 50 Millionen Zertifikaten, welche jeweils den Ausstoß einer Tonne CO2 verbriefen.



Ein weiterer nachhaltiger Finanzdienstleistungsbereich der Tochtergesellschaft Auximio AG ist die Tätigkeit als akkreditiertes Mikrofinanzinstitut (MFI) und als Vermittler von Finanzierungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Als MFI engagiert sich die Gesellschaft insbesondere bei der Vergabe von Mikrokrediten an Kleinunternehmer, Freiberufler und Gewerbetreibende und erzielt ihre Erlöse anhand von Zinszahlungen und Bearbeitungsgebühren.



Im Jahr 2019 hat die Gesellschaft ihren Namen von Advantag AG auf IGP Advantag AG erweitert und beschlossen, ihre Geschäftstätigkeit neben den bisherigen Bereichen auf den Erwerb, die Verwaltung, die Entwicklung und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken auszuweiten.



Anstehende Termine:



30.01.2020 Erste außerordentliche Hauptversammlung 2020 27.03.2020 Veröffentlichung geprüfter Konzern-Jahresabschluss per 31.12.2019 25.06.2020 Ordentliche Hauptversammlung der IGP Advantag AG 2020 28.08.2020 Veröffentlichung des Konzern-Halbjahresabschlusses H1 2020



(Ende)



