ROM (dpa-AFX) - Italienische Hoteliers bangen nach der Verbreitung des neuen Coronavirus um den Tourismus aus China. "Wir haben schon viele Stornierungen und Absagen bekommen, vor allem von Gruppen und Pauschalreisenden", sagte der Präsident des Hotelverbandes Federalberghi, Bernabò Bocca, der Nachrichtenagentur Ansa. "Wir bereiten uns auf noch schwerere Schäden vor. Und es werden keine kleinen Verluste sein, das können wir schon sagen."



Für Italien gehört der chinesische Markt zu den wichtigsten im Tourismusbereich. Städte wie Rom oder Venedig sind besonders beliebt. Gruppen aus China bringen vor allem in der Nebensaison um das chinesische Neujahr im Winter viel Geld.



Erst vor kurzem hatte das Kultur- und Tourismusministerium in Rom eine stärkere Zusammenarbeit mit einem italienisch-chinesischen Kulturjahr und zahlreichen Veranstaltungen angekündigt. Chinesische Touristen gaben 2018 nach Daten des Ministeriums 650 Millionen Euro in Italien aus, rund 5,3 Millionen Chinesen besuchten das Land im gleichen Jahr. Für den Sektor hat Italien ein großes Wachstum vorausgesagt./reu/DP/fba