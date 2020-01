Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es sind turbulente Tage an den Börsen. Der Coronavirus wirbelte die Kurse kräftig durcheinander. Dazu kommen jede Menge Nachrichten von Unternehmen, vor allem in Form von Quartalszahlen. Andreas Lipkow von Comdirect schätzt die Lage ein. Zu den Verlierern der Coronavirus-Thematik gehörten die Ölpreise. Laut Lipkow hatten sich niedrigere Kurse allerdings bereits angedeutet. Gewinner waren Aktien wie Alpha Pro Tech, Novavax oder Inovio. Hier rät der Experte genau hinzusehen und zu diversifizieren. Das gilt auch für die Bilanzsaison. In dieser Woche stehen noch einige spannende Zahlen an. Lipkow lobt die Ergebnisse von SAP und Apple. Besonders spannend ist seiner Ansicht nach aktuell der Chipsektor.