Berlin (ots) - Die Sozialpartnerschaft funktioniert und steigert die Attraktivität der PflegeberufeDie Pflege-Mindestlohnkommission hat gestern eine Empfehlung zur Neufestsetzung von Mindestlöhnen in der Pflegebranche beschlossen. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Der neue Beschluss der Pflege-Mindestlohnkommission bringt eine deutliche Erhöhung der Mindestlöhne für Pflegekräfte und endlich auch eine Lösung für Pflegefachkräfte. Das ist ein gutes Zeichen für die Pflege in Deutschland und steigert die Attraktivität der Pflegeberufe.Die paritätisch besetzte Kommission zeigt, dass die Sozialpartnerschaft in Deutschland funktioniert und erfolgreich angemessene Löhne verhandelt. Das Modell einer paritätisch besetzten Pflege-Mindestlohnkommission hat sich bewährt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4505441