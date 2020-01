Husum (ots) - Beim neuen Nardenöl Spirit of Mary trifft Spiritualität auf Lifestyle. Das biblische Öl kommt original aus Jerusalem und ist eine Hommage an den Mythos Maria Magdalena. Es rückt mit seiner Kernbotschaft "Bless Yourself!" das Thema Selbstliebe in den Mittelpunkt. Nardenöl galt bereits in der Antike als Luxus und wurde für religiöse und rituelle Zwecke genutzt, u.a. zur Weihe von Königen.Die Narde gehört zur Familie der Baldriangewächse und steht als Symbol für Würde und Göttlichkeit. Ihr wird eine beruhigende und erdende Wirkung zugeschrieben. Der warme, satte Duft von Spirit of Mary verbreitet im Handumdrehen eine Aura von Vertrauen und Geborgenheit. Im handlichen 10ml-Roll-on lässt es sich punktuell wie ein Aroma-Öl oder Parfum auf die Haut auftragen und passt in jede Handtasche. Es ist ideal zur Harmonisierung und Erdung zwischendurch und ein Begleiter für Yoga, Mediation oder Affirmation. Erhältlich ist das Blessing Oil in den Flakon-Farben Blau und Orange (identischer Inhalt) für 29,90EUR im Onlineshop auf www.spiritofmary.com (http://www.spiritofmary.com)."In Zeiten von Selbstoptimierungswahn und digitalem Overload ist Spirit of Mary quasi 'Selbstliebe To Go'. Egal wann und wo, es kann uns schnell ankern und daran erinnern, das die eigentliche Kraft in unserem Inneren liegt", ist sich Andrea Lottmann sicher, Gründerin der Spirit Products GmbH. Die Idee zu Spirit of Mary entstand 2018 während einer Auszeit und Israelreise der ehemaligen PR-Agenturinhaberin. Zahlreiche glückliche Fügungen führten zur Entdeckung eines kleinen Ladens in der Altstadt, der ein Maria-Magdalena-Öl anbot. Das wohlige Gefühl, das es in ihr bei der ersten Duftprobe auslöste faszinierte sie vom Fleck weg. Der große Zuspruch von Tester*innen im Freundes- und Bekanntenkreis führten schließlich zur Entscheidung, das Nardenöl für den deutschen Markt zu adaptieren. "Entstanden ist ein Produkt mit spiritueller Wurzel, jedoch modern und zeitgeistig übersetzt, das man gerne auch offen auf dem Schreibtisch stehen lassen kann ohne als esoterisch bezeichnet zu werden," betont Lottmann.Über Maria Magdalena:Viele Legenden ranken sich um die geheimnisvolle Frau aus der Bibel. Sie ist Heilige und Sünderin, Göttin und Geliebte, Ehefrau Jesu und Apostelin der Apostel. Und sie ist die Ikone der Geschichte des Weiblichen der letzten 2.000 Jahre. Eine Frau, die ungeachtet gesellschaftlicher Normen und Werte, über Grenzen ging. Während sie über viele Jahrhunderte eine Randfigur in biblischen Texten spielte, wurde sie in den letzten Jahren immer mehr zur Identifikationsfigur für Frauen.Pressekontakt:Spirit Products GmbHAndrea LottmannGründerin und CEO (Chief Essence Officer)Woldsenstraße 525813 HusumTel +49 40 36848533Mobil +49 177 3289828Original-Content von: Spirit Products GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140901/4505470