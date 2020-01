Der niederländische Telekomkonzern KPN (ISIN: NL0000009082) will für das Jahr 2019 eine Dividende von insgesamt 0,125 Euro ausschütten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Eine Zwischendividende in Höhe von 4,2 Eurocent wurde bereits im August 2019 ausgeschüttet. Die Schlussdividende in Höhe von 4,2 Cents soll am 22. April 2020 ausgeschüttet werden (Ex-Dividenden Tag ist der 17. April 2020). Die derzeitige ...

