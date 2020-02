Damit sich ein Unternehmen mit dem Titel "Dividendenaristokrat" schmücken darf, muss es über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren seine Dividende kontinuierlich anheben. Während man in Europa nur vereinzelt solche Werte findet, gibt es in den USA gleich eine ganze Reihe. Zu diesem erlesenen Kreis gehört auch das folgende US-Urgestein.Es handelt sich um den Nahrungsmittelhersteller Hormel Foods. Das Unternehmen wurde bereits 1891 in Austin im US-Bundesstaat Minnesota gegründet. Zunächst konzentrierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...