Die Aktie ist nicht zu stoppen. In den letzten zwölf Monaten verdoppelte sich der Kurs. Am Dienstag handelten die Anleger allerdings nach der Börsenweisheit "sell on good news" und schickten die Vorzüge um 3% abwärts auf 208,60 Euro. Der Biotech-Zulieferer und Laborausrüster legte Zahlen vor, die die Erwartungen übertrafen. Die Göttinger steigerten im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um 17% auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...