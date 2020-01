FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die RWE-Aktien haben am Mittwoch als einer der besten Dax-Werte ihren guten Lauf mit plus 1,2 Prozent fortgesetzt. In der Spitze hatten sie mit 32,25 Euro so viel gekostet wie zuletzt im September 2014. Seit dem vergangenen Oktober befinden sie sich in einem intakten Aufwärtstrend.



RWE-Aktien profitierten zuletzt von Meldungen zur Entschädigungssumme für den Kohleausstieg. Nach monatelangen Verhandlungen brachte die Bundesregierung das Gesetz für den Kohleausstieg nun auf den Weg. Der Gesetzentwurf wurde am Mittwoch in Berlin verabschiedet./ajx/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

