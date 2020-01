Apple-Aktie: Neue Allzeithochs nach Rekordquartal

Die Aktie von Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) befindet sich derzeit in einem wahren Höhenflug. Nachdem das Börsenjahr 2019 mit einem beeindruckenden Kursplus von 89 Prozent abgeschlossen wurde, konnten die Notierungen im Januar um weitere 9 Prozent zulegen. Dabei wurden am Mittwochvormittag neue Allzeithochs markiert.

Kräftiges Umsatzplus

Befeuert wird die Aktie aktuell durch die Geschäftszahlen zum abgeschlossenen Weihnachtsquartal, in dem Apple einen neuen Rekordumsatz erzielte. Zwischen Oktober und Dezember verzeichnete der US-Konzern einen Umsatz von 91,8 Mrd. US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 9 Prozent bedeutet.

