Linz (www.anleihencheck.de) - Morgen entscheidet die Bank of England über ihren Leitzinssatz, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit 31. Januar 2020 verlasse Großbritannien geordnet die EU und damit beginne die Übergangsphase, die bis 31.12.2020 laufe. Die britische Regierung könnte bis zum 1. Juli eine Verlängerung beantragen und es bestünde die Möglichkeit, dass diese Phase bis zu zwei Jahre ausgeweitet werde. Allerdings habe die britische Regierung eine Fristverlängerung bereits ausgeschlossen. In der Übergangsphase werde das zukünftige Verhältnis ausgehandelt. Komme es zu keiner Einigung, drohe mit 01.01.2021 eine sprunghafte Einführung von Grenzkontrollen und einhergehend wirtschaftliche Konsequenzen. ...

