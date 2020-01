HAMBORNER REIT AG: Vorstandsmitglied Dr. Rüdiger Mrotzek unerwartet verstorbenDGAP-Ad-hoc: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Personalie HAMBORNER REIT AG: Vorstandsmitglied Dr. Rüdiger Mrotzek unerwartet verstorben29.01.2020 / 12:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MMVO:HAMBORNER REIT AG: Vorstandsmitglied Dr. Rüdiger Mrotzek unerwartet verstorbenHAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 29. Januar 2020Mit großer Trauer teilt die HAMBORNER REIT AG mit, dass sie soeben erfahren hat, dass das langjährige Vorstandsmitglied Dr. Rüdiger Mrotzek unerwartet verstorben ist. Aufsichtsrat und Vorstand der HAMBORNER REIT AG drücken den Hinterbliebenen ihr tiefstes Mitgefühl aus.Dr. Rüdiger Mrotzek war seit März 2007 Vorstandsmitglied der HAMBORNER REIT AG und verantwortete zuletzt die Bereiche Finanz/Rechnungswesen, Controlling, Steuern, PortfolioManagement, Transaktions-Management, Personal, EDV/IT, RisikoManagement und -Controlling sowie Beteiligungen.Das weitere Vorstandsmitglied Herr Hans Richard Schmitz übernimmt vorübergehend auch die bislang von Herrn Dr. Mrotzek verantworteten Bereiche. Wie bereits durch die HAMBORNER REIT AG am 23. Januar 2020 mitgeteilt, wird Herr Niclas Karoff ab dem 1. März 2020 in den Vorstand der HAMBORNER REIT AG als Vorstandsvorsitzender eintreten.HAMBORNER REIT AGMitteilende Person:Christoph Heitmann Head of Investor- und Public Relations Tel.: +49 (0)203 54405-32 Fax: +49 (0)203 54405-49 Mail: c.heitmann@hamborner.de Web: www.hamborner.de29.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HAMBORNER REIT AG Goethestraße 45 47166 Duisburg Deutschland Telefon: 0203/54405-0 Fax: 0203/54405-49 E-Mail: info@hamborner.de Internet: www.hamborner.de ISIN: DE0006013006 WKN: 601300 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 963255Ende der Mitteilung DGAP News-Service963255 29.01.2020 CET/CEST