Die Android-App von Amazons Türklingel und Überwachungskamera Ring soll US-Bürgerrechtlern zufolge sensible Daten ihrer Nutzer an Firmen wie Google und Facebook weiterleiten. Es ist nicht das erste Mal, dass die smarte Türklingel Ring, die seit Anfang 2018 zum Amazon-Imperium gehört, in der Kritik steht. Zuletzt hatten sich Hacker Schabernack erlaubt und die Ring-Kameras gekapert, um deren Nutzer zu erschrecken. Jetzt haben die Bürgerrechtler der Electronic Frontier Foundation (EFF) die zu Ring gehörende Android-App unter die Lupe genommen und festgestellt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...