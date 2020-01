LONDON (dpa-AFX) - Aus der chinesischen Stadt Wuhan ausgeflogene Briten kommen 14 Tage lang in Quarantäne - wahrscheinlich auf einer Militärbasis. "Wir arbeiten hart daran, Briten aus Wuhan zurückzuholen", teilte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Sicherheit für die Öffentlichkeit vor dem Coronavirus habe dabei aber absoluten Vorrang. Die Metropole Wuhan gilt als Ausbruchsort der neuen Lungenerkrankung.



Das Gesundheitsministerium erwäge, die Betroffenen in einer Einrichtung auf einer britischen Militärbasis unterzubringen, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Sie müssten dann wohl einen Vertrag unterschreiben, in dem sie der Quarantäne zustimmen. Wer damit nicht einverstanden sei, müsse womöglich zunächst in China bleiben, hieß es. Schätzungsweise 200 Briten halten sich in Wuhan auf. Sie sollen am Donnerstag per Flugzeug zurückgeholt werden./si/DP/jha