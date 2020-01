(shareribs.com) London 29.01.2020 - Die Ölpreise zeigen am Mittwoch eine Stabilisierung, gestützt vom deutlichen Rückgang der Rohölbestände in den USA. Die Marktteilnehmer warten die weitere Entwicklung im Kampf gegen das Coronavirus ab. Wie das American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche um 4,27 Mio. Barrel gesunken. Erwartet wurde im Vorfeld ...

