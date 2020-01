Das Unternehmen Herrenknecht ist Weltmarktführer beim Bau von Tunnelbohrmaschinen und steht vor einem Generationenwechsel. Wie sich Gründersohn Martin-Devid Herrenknecht auf seine künftige Rolle vorbereitet.

WirtschaftsWoche: Herr Herrenknecht, seit etwa einem Jahr leiten Sie das Mining-Geschäft, einen relativ kleinen Geschäftsbereich im Unternehmens-Kosmos. Sie und Ihre Ingenieure bauen Maschinen, mit denen sich Tiefbauunternehmen kilometerweit in die Erde etwa zu Rohstoffvorkommen graben. Wird das Ihr Gesellenstück auf dem Weg an die Spitze des Unternehmens?Martin-Devid Herrenknecht: Ich kenne den Geschäftsbereich schon länger. 2007 haben wir damit begonnen. Zwischenzeitlich lief es etwas schleppend. Da ich im Unternehmen auch als Troubleshooter unterwegs bin, habe ich den Bereich übernommen. Nun haben wir uns klare Ziele gegeben.

Wie kommt es, dass Sie bei der Herrenknecht AG die Rolle des Troubleshooters innehaben?Das hat sich so ergeben. Seitdem ich zwölf Jahre alt bin, bin ich immer im Unternehmen unterwegs. Ich kenne mehr Leute im Unternehmen als mein Vater. Wenn es irgendwo brennt, kann ich schnell Lösungen organisieren. Ich weiß, wer von unseren mehr als 5000 Mitarbeitern helfen kann. Wir stecken unsere Köpfe zusammen und finden dann einen Weg.

Die Herrenknecht AG macht weit mehr als eine Milliarde Euro Umsatz. Welche Bedeutung hat Ihr Geschäftsbereich?2019 haben wir rund 60 Millionen Euro Umsatz erzielt, dieses Jahr wird es wohl etwas weniger, weil das Geschäft zyklisch läuft. Mittelfristig wollen wir den Bereich Mining in den kommenden fünf Jahren auf 100 Millionen Euro Umsatz bringen. Das ist unsere Vision. Aber konservativ gesehen ist mir dabei wichtig, dass wir unsere Produkte technisch weiterentwickeln. Wir wollen immer besser werden, unseren Kunden die richtigen Maschinen liefern und sie langfristig binden und nicht wie eine Milchkuh kurzfristig ausnehmen. Technik ist meine Welt.

Sie sind 33 Jahre jung. Nehmen gestandene Führungskräfte Ihnen die Rolle des Entscheiders ab?Die meisten Führungskräfte arbeiten schon sehr lange bei Herrenknecht. Die kennen mich lange. In unserem Unternehmen versuchen wir zu diskutieren, ohne gleich emotional zu explodieren. Ich vertrete klare Meinungen gegenüber anderen. Unsere Führungskräfte müssen eben bessere Argumente finden und dürfen nicht auf ihren Status beharren. Das funktioniert gut.Vor anderthalb Jahren hat Ihr Vater gesagt: "Ich werde Martin-Devid so aufbauen, dass er vorstandstauglich ist." Werden Sie die Herrenknecht AG einmal selbst als Chef führen?Warum nicht, das ist nicht ausgeschlossen. Je mehr Erfahrung ich sammele, desto mehr stehe ich dem aktuellen Vorstand als Sparringspartner gegenüber - mit einer klaren Meinung. So kann ich die Führung irgendwann vielleicht mal selbst übernehmen. ...

