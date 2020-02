Rund 5,7 Prozent hält der Starinvestor Warren Buffett über seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway an Apple. In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre drückte das Orakel aus Omaha erneut seine Bewunderung für den iPhone-Produzenten aus und sprach davon, dass Apple wahrscheinlich das beste Unternehmen sei, das er kenne.Zum Ende des letzten Jahres war Berkshire Hathaway im Besitz von rund 245 Millionen Apple-Aktien im Wert von rund 72 Milliarden US-Dollar. Buffett war erstmals vor knapp ...

