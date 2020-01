Wer sich mit dem E-Roller nicht an die Verkehrsregeln hält, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern gefährdet auch andere. Um das Problem einzudämmen, setzt der E-Tretroller-Vermieter Lime jetzt auf künstliche Intelligenz. Eine Untersuchung des ADAC von 4.000 E-Scooter-Fahrten in Deutschland zeigte, dass jeder Fünfte regelwidrig auf dem Gehweg, in Fußgängerzonen oder entgegen der Verkehrsrichtung unterwegs war. Das kann zu ernsthaften Unfällen führen. Um das Problem einzudämmen, experimentiert der E-Tretroller-Vermieter Lime jetzt mit künstlicher Intelligenz. Die KI soll merken, wenn ein E-Scooter auf dem Gehweg ...

