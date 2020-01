FOREX Der US-Dollar legt mit Blick auf andere Majors zu. Dies lässt sich gut am US-Dollar Index ablesen. Hier zeigt sich ein Anstieg von ca. 0.1% zur Markteröffnung am Mittwoch. Gemessen an der Performance des Greenback scheinen die Anleger nicht ... The post Dollar-Index stark - Rebound beim Öl - IBEX 35 führt appeared first on ActivTrades.

Den vollständigen Artikel lesen ...