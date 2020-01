Berlin (ots) - Zur Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes der Bundesregierung sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Bundesregierung darf ihre Hände nicht in den Schoß legen"-"Die Bundesregierung darf ihre Hände jetzt nicht in den Schoßlegen. Es hilft wenig, sich hinter der schwachen Entwicklung derWeltwirtschaft zu verstecken. Sie allein ist keine Entschuldigung fürdie mageren Wachstumsaussichten für das Jahr 2020. -Viele Probleme sind nicht konjunktureller, sondern strukturellerNatur. Die klimapolitischen Weichenstellungen verunsichern dieUnternehmen. Die Energiewende droht auch an langenGenehmigungsverfahren zu scheitern. Energiekosten und Steuern werdenimmer wichtigere Wettbewerbsfaktoren. Der Standort Deutschland gerätins Hintertreffen. -Unser Land braucht nicht nur mehr, sondern auch über einenlängeren Zeitraum hin verlässliche Investitionen in Energie-,Telekommunikations- und Verkehrsnetze. Es reicht nicht, hierfür Geldbereitzustellen. Es ist auch Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden,bereitgestellte Mittel schnell in Investitionen umzusetzen. Hierfürsind dringend schnellere und einfachere Planungs- undGenehmigungsverfahren erforderlich." Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4505726