FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7500 auf 7200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Probleme des Konsumgüterherstellers sollten lösbar sein, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings müsse dazu an zahlreichen Stellschrauben innerhalb des Unternehmens gedreht werden./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / 06:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

