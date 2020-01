Der Schweizer Energiekonzern Alpiq lanciert sein Elektromobilitäts-Abo Juicar nun auch in Deutschland und Italien. In der Schweiz ist Juicar seit August 2018 am Markt. In Deutschland ist das Abo ab sofort in Kooperation mit dem Flottenbetreiber Arval landesweit erhältlich. Juicar funktioniert im Bereich Elektromobilität nach dem Vorbild der monatlichen Flatrates von Netflix & Co. - so hieß es 2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...