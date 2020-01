(neu: Kurs, Experten und Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Neben den Zulieferern aus der Halbleiterbranche haben am Mittwoch auch die Aktien von Varta von starken Absatzzahlen von Apple profitiert. Mit einem Plus von 2,8 Prozent lagen die Aktien des Batterie-Herstellers auf dem zweiten Platz im Mittelwerte-Index MDax . Durch den Anstieg behaupten sie sich über der 200-Tage-Durchschnittslinie.



Varta beliefert den iPhone-Hersteller mit Mini-Batterien für AirPods. In diesem Zusammenhang wies Analyst Timothy Arcuri von UBS darauf hin, dass Apple vor allem bei mobilen Produkten wie iPhones, Apple Watches und AirPods weiter stark wachse - und das trotz Lieferengpässen bei letzteren beiden Produkten.



Die Papiere von Varta waren zum Jahresanfang aufgrund von Sorgen vor steigendem Konkurrenzdruck unter Druck geraten. Zwischen dem aktuellen Kurs von knapp 82 Euro und jenem zu Jahresanfang von über 120 Euro liegen jedoch trotz der Erholung weiterhin Welten.



Laut Händlern ist es daher noch zu früh, um Entwarnung zu geben. Nach wie vor sehe der Kursverlauf bei Varta stark angeschlagen aus, schrieben die Experten von Index Radar. Angesichts des guten Absatzes bei Apple halten die Charttechniker auf Basis der Fundamentaldaten jedoch einen Rücklauf an die Region von 95 Euro für möglich./ssc/tih/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

