Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eugendorf (pts016/29.01.2020/14:00) - Seit Herbst 2019 lässt sich auch im Fertighauszentrum Blaue Lagune erleben, was die Fertighäuser von SCALA Haus so besonders macht. Das SCALA Musterhaus 136W findet man mit hochwertiger Ausstattung inklusive SCALA-Klimawand und komplett schlüsselfertig zum günstigen Fixpreis von 238.900 Euro im Musterhauspark in Wiener Neudorf. Das neue Musterhaus wurde von Markenbotschafterin Alexandra Meissnitzer im Rahmen einer großen Einweihungsfeier offiziell eröffnet. Neben den Ehrengästen, Medienvertretern, Partnern und Lieferanten von SCALA Haus waren viele Interessenten vor Ort, um die Premiere des neuen Fertighauses mit großer Begeisterung live zu erleben. SCALA 136W - Das Fertighaus mit Komfort für die ganze Familie Die knapp 135 Quadratmeter des neuen Haustyps werden besonders schlau genutzt und bieten viel Wohnkomfort. Im Erdgeschoss wartet ein weiträumiger, offener Wohnbereich, der dank Eckverglasung viel Sonnenlicht ins Haus lässt. Das Obergeschoss bietet viel Platz für die ganze Familie, zwei Kinderzimmer, ein Bad sowie ein großzügiges Elternschlafzimmer samt Ankleide und Leseecke. Der gemütliche Balkon ist von zwei Zimmern zugänglich und ist die Idealbesetzung für einen harmonischen Alltag. Weitere Informationen zu SCALA Haus 136W findet man unter folgendem Link: https://www.scalahaus.at/haeuser/scala136w Erfolgsfaktor SCALA Haus - Unsere Musterhäuser Ein wesentlicher Faktor für den anhaltenden Erfolg von SCALA liegt in den zahlreichen Musterhäusern. Jährlich eröffnet SCALA neue Musterhäuser, so kann SCALA stets aktuelle Trends beim Wohnen und Hausbau zeigen und nahe an den Wünschen der Kunden bleiben. Trotz umfangreicher Website und Katalog hält SCALA Haus an den zahlreichen Musterhaus-Standorten fest. Denn Musterhäuser sind die beste Art, Interessenten ein Haus zu zeigen. Im Maßstab 1:1 kann man ein Haus kennenlernen, das Besondere eines SCALA-Hauses fühlen und die Atmosphäre spüren. Alle Informationen zum den Musterhausparks von SCALA gibt's hier: https://www.scalahaus.at/musterhaeuser Über SCALA Haus SCALA Haus wurde 2016 gegründet und ist Mitglied im Österreichischen Fertighausverband. SCALA Haus steht für hochwertig ausgestattete und komplett schlüsselfertige Häuser. Und das zu leistbaren Preisen - die SCALA Haus dank optimierter Entwicklungs- und Produktionsprozesse sowie seinen durchdachten Grundrissen möglich macht: 20 Typenhäuser zu familienfreundlichen Preisen. Acht davon können Familien als Musterhäuser in den Musterhausparks Eugendorf, Graz und Haid - sowie nun auch in der Blauen Lagune bei einem Besuch live erleben. Hinweis: der Publikation bis 29.4.2020 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: SCALA Haus - Fertighaus Ansprechpartner: Richard Skene Tel.: +43 660 14 13 579 E-Mail: office@scalahaus.at Website: www.scalahaus.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200129016

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2020 08:00 ET (13:00 GMT)