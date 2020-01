Das Flugverbot für die Boeing 737 MAX nach zwei tödlichen Abstürzen hat den amerikanischen Flugzeugbauer in die roten Zahlen rutschen lassen. Allein im vierten Quartal 2019 wies der Airbus-Rivale einen operativen Verlust von 2,53 Milliarden Dollar aus, wie er am Mittwoch in Seattle mitteilte.

