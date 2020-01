Kommunen kassieren von Hausbesitzern Straßenausbaubeiträge. Bisher lehnten es die Finanzämter ab, die Kosten steuermindernd anzuerkennen. Es läuft jedoch ein Verfahren am Bundesfinanzhof, dass dies ändern könnte.

Es gibt Fälle, die kann man sich nicht ausdenken. Um bei einem Hausbesitzer doppelt Straßenausbaubeitrag zu kassieren, baute eine Gemeinde von der Straße auf der Rückseite des Hauses einen Gehweg bis zum Zaun an der Grundstücksgrenze. Der Gehweg ist überflüssig, er ist aber ein Hebel, um noch einmal Abgaben zu kassieren. Für den Ausbau der Straße auf der Vorderseite des Hauses hatte der Anwohner bereits gezahlt. Solche Auswüchse bringen Grundstückseigentümer in Rage.

In vielen Gemeinden haben sich Initiativen gegen Straßenausbaubeiträge gebildet. Sie stoßen dabei aber an Grenzen. Denn selbst wenn die Kommunen keine Beiträge erheben wollen, können sie von übergeordneten Behörden in bestimmten Fällen dazu gezwungen werden. So entschied das Bundesverwaltungsgericht im vergangenen Jahr, dass die Kommunalaufsicht Gemeinden, die sich weigern, Straßenausbaubeiträge zu erheben, dazu anweisen kann (10 C 1.18). In diesem Fall hatte die Kommune, die gegen die Anweisung geklagt hatte, über Jahre ein Haushaltsdefizit ausgewiesen.

Müssen Hausbesitzer die Beiträge zahlen, bliebe ihnen noch ...

