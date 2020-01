Der DAX tendiert heute nach Norden. Waren die Anleger am Montag noch tief betroffen und zeigten sich besorgt über die Ausbreitung des Coronavirus, so hat sich das Bild seit gestern komplett gedreht. Alles nicht so schlimm, lautet die vordergründige Haltung der Anleger. Sofort beginnen sie, Aktien zu erwerben. Doch bei diesem Anstieg handelt es sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...