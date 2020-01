Gut laufende Geschäfte bei Apple und europäischen Banken haben Europas Anleger am Mittwoch aufgeheitert. Der Dax legte bis zum Nachmittag 0,3 Prozent auf 13.363 Punkte zu, der EuroStoxx50 gewann in der Spitze ein halbes Prozent auf 3737 Zähler. An der Wall Street hoben Apple-Aktien vorbörslich um rund zwei Prozent ab.

