Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Kolumne führt nicht Wirecard das Ranking der lebendigsten Diskussionen im w:o Forum an. In dieser Woche hält der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen "Ballard Power Systems" diese Position inne. Der Kurs von Ballard Power Systems war in der vorletzten Januarwoche um fast 30% eingebrochen und befindet sich seit dieser Woche auf Erholungskurs. Die w:o Community ...

