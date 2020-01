Die Google-Übersetzer-App für Android bekommt wohl bald ein neues Feature namens Transcribe. Damit sollt ihr zum Beispiel Vorlesungen und Reden aufnehmen und automatisch transkribieren sowie fast in Echtzeit übersetzen können. Auf einem Presse-Event zu KI-Projekten in San Francisco zeigte Google eine Demo des Transcribe-Features, das als neuer Modus für Google-Übersetzer Einzug in die App halten soll - bisher allerdings noch ohne Release-Datum. Wie 9to5Google berichtet, sollt ihr mit diesem auf eurem Android-Gerät auch längere Konversationen, Vorlesungen, Reden und dergleichen mehr aufnehmen und automatisch ...

