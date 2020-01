CSS entwickelt sich schnell, aber nicht schnell genug. Developer Tyler Sticka hat ein paar gute Ideen für noch nicht existente Features zusammengetragen. Webdesigner und -entwickler erfreuen sich inzwischen an deutlichen Verbesserungen im Leistungsumfang der CSS-Spezifikation. Besonders Flexbox, CSS Grid oder die Custom Properties erleichtern die Entwicklung moderner Websites enorm und bieten vor allem gestalterisch eine deutliche Aufwertung bei reduziertem Code-Aufwand. CSS: Wünsch dir was … Dennoch gibt es immer noch eine lange Wunschliste an ...

