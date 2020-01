Düsseldorf (ots) - Die nächsten drei Wochen stehen ganz im Zeichen der Tapete. Im Rahmen der Kampagne "Deutschland tapeziert" wurden die Tapetenwochen ausgerufen. Bis zum 15.02.2020 bieten Hersteller und Einzelhandel dem Kunden viele Aktionen rund um die trendige Wandbekleidung. Die Branche will beweisen, wie Tapete das Wohnen und Wohlfühlen positiv beeinflussen kann. Und da viele deutsche Wohnzimmer einen neuen Look vertragen können heißt es: Es darf tapeziert werden was die Wände halten!Von großem Interesse ist das Gewinnspiel "Meine Lieblingstapete". Verbraucher können ein Foto ihrer Lieblingstapete hochladen, die sie unterwegs entdeckt oder Zuhause hängen haben. Eine Jury wählt am Ende die schönsten Motive aus. Zu gewinnen gibt es eine Reise nach London inklusive Eintritt zur großen Wallpaper-Ausstellung, einen Trip nach Berlin inklusive Tickets für die Berliner Fashion Week oder einen von vielen Tapeten-Gutscheinen!"Deutschland tapeziert" freut sich auf viele schöne Fotos von allen Tapetenfans - natürlich auch aus dem Kreis der Maler und Tapezierer, Einrichter und Innenarchitekten sowie Raumausstatter.Mitmachen auf: www.deutschland-tapeziert.de/gewinnspiel (http://www.deutschland-tapeziert.de/gewinnspiel)Pressekontakt:Ulrike ReichTel. (0211) 862864-12reich@tapeten.deOriginal-Content von: Deutsches Tapeten-Institut GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83173/4506053