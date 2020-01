von Julia Groß, Euro am SonntagAngesichts der schwachen Entwicklung der britischen Wirtschaft haben führende Mitglieder der Notenbank ihre Bereitschaft zu einer Zinssenkung signalisiert. Der Schritt könnte bereits bei der kommenden Sitzung der Bank of England am 30.?Januar erfolgen - oder aber im Juni, dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...