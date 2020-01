Südzucker AG: Veränderungen im Vorstand der Südzucker AGDGAP-Ad-hoc: Südzucker AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie Südzucker AG: Veränderungen im Vorstand der Südzucker AG29.01.2020 / 18:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARMannheim, 29. Januar 2020Veränderungen im Vorstand der Südzucker AGHerr Dr. Wolfgang Heer (63), Vorsitzender des Vorstands (CEO) der Südzucker AG, Mannheim, dessen Vorstandsmandat regulär am 28. Februar 2021 ausgelaufen wäre, hat am heutigen Tag im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als Vorsitzender des Vorstands niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat Dr. Heer für seine langjährige, engagierte Tätigkeit in der Leitung des Unternehmens gedankt.Zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung mit Wirkung zum 1. März 2020 Herrn Dr. Niels Pörksen (56) bestellt. Er wird insbesondere für die Ressorts Strategie, Verkauf, IT und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sein. Dr. Pörksen ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Regionen und Märkten in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig, u. a. bei BASF, Nordzucker und seit 2014 beim weltweit agierenden Pflanzenschutzunternehmen Nufarm. Er bringt umfassende Führungserfahrung insbesondere in der Marktbearbeitung und in der strategischen Unternehmensausrichtung mit.Südzucker AG Zentralabteilung Investor Relations Nikolai Baltruschat Maximilianstraße 10 68165 Mannheim Tel.: +49 621 421-240 Fax: +49 621 421-449 investor.relations@suedzucker.de29.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Südzucker AG Maximilianstr. 10 68165 Mannheim Deutschland Telefon: +49 (0)621 - 421-530 Fax: +49 (0)621 - 421-7530 E-Mail: investor.relations@suedzucker.de Internet: www.suedzucker.de ISIN: DE0007297004, XS0606202454, DE000A1AJLE6, XS0222524372 WKN: 729700, A1GNRQ, A1AJLE, A0E6FU, Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in Hannover, Tradegate Exchange EQS News ID: 963409Ende der Mitteilung DGAP News-Service963409 29.01.2020 CET/CEST