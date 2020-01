NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die fortgesetzte Produktionsaussetzung in einer Kalimine des K+S-Konkurrenten Mosaic ist laut dem Analysehaus Bernstein Research positiv für die Branche. Der Schritt zeige die anhaltende Disziplin der großen Kalidüngerproduzenten und sei positiv mit Blick auf die langfristige Marktstabilität, erklärte Analyst Jonas Oxgaard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürfte sich die aktuell schwache Nachfrage im Frühjahr im Zuge der Saatsaison in Nordamerika sowie angsichts einer Erholung der Palmölpreise in Südostasien bald erholen.



Die Kalibranche leidet schon seit Monaten unter fallenden Preisen für den Dünger. Viele Produzenten - neben Mosaic auch Nutrien, Uralkali und K+S - hatten daher in den vergangenen Monaten die Produktion gekürzt. Das Kalkül dahinter: Die vollen Lager vieler Kunden dürften schneller leer werden, was im Gegenzug zu wieder steigenden Preisen führen sollte.



Der zuletzt arg gebeutelte K+S-Kurs reagierte am Mittwoch positiv auf die fortgesetzten Mosaic-Produktionseinschnitte. Im Xetra-Hauptgeschäft war es um mehr als 4 Prozent nach oben gegangen. Der Kursgewinne setzten sich dann auch der Handelsplattform Tradegate fort./mis/edh



Oxgaard stuft die Mosaic-Aktien weiterhin mit "Outperform" und einem Kursziel von 44 US-Dollar ein./edh



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



US91688E2063, US61945C1036, DE000KSAG888, CA67077M1086

K+S-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de