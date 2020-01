Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX kämpft sich in seiner Zwischenerholung mit viel Mühe nach oben und hätte nun auch die kritische Flughöhe für eine gedehnte Impulswelle erreicht. Jetzt fehlt nur noch eine dumme Katastrophenmeldung und die Stunde der Bären könnte kommen … Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 mit einem Ziel ...

